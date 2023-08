Tedesco e la sua maggioranza in crisi ci riprovano, oggi nuovo consiglio comunale

Si parte alle 9,30, sempre che non ci sia il numero legale. Gli ultimi due consigli comunali sono andati in bianco a causa del parziale ammutinamento di una maggioranza sempre assai divisa e litigiosa. Oggi il nuovo banco di prova, con l’assise, in seconda convocazione per approvare, fra le altre cose, una variazione di bilancio, un debito fuori bilancio e il regolamento per gli armamenti alla polizia locale. Riflettori puntati sul sindaco Ernesto Tedesco ma anche su Fratelli d’Italia, il partito che più di tutti è salito sull’Aventino nelle ultime settimane.