Tedesco “benedice” il nuovo corso di Csp. Lungarini: “Lo ringrazio per la visita”

Visita a sorpresa del sindaco Ernesto Tedesco, questa mattina, negli Uffici Csp di Via Terme di Traiano a “Villa Albani”. Affiancato dal vicesindaco, Manuel Magliani, dalla presidente del consiglio comunale, Emanuela Mari, e dall’assessore alle Partecipate, Daniele Barbieri, il Sindaco ha incontrato il neo presidente Fabrizio Lungarini nel suo nuovo ufficio. Si è trattato di un incontro istituzionale, di presentazione del neo presidente, al quale sindaco, vicesindaco e assessore hanno augurato buon lavoro e manifestato la piena disponibilità a collaborare nell’ottica del bene della comunità. “Ringrazio il sindaco per la visita – ha detto Lungarini – da parte mia c’è tutta la volontà di proseguire il processo di consolidamento ed il rilancio della società partecipata. Il presidente Lungarini ha ringraziato l’amministrazione comunale e il sindaco Tedesco per la fiducia concessa, assicurando che il suo impegno sarà massimale. Il nuovo presidente di CSP ha ringraziato anche il presidente uscente, Antonio Carbone, per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Anche la consigliera Valentina Sanfelice di Bagnoli, che in questi giorni si trova fuori Civitavecchia, ha voluto augurare buon lavoro al neo presidente ed al nuovo consigliere di amministrazione, Matteo Mornino.