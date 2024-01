Tedesco: “Bene i progressi registrati sulla Civitavecchia-Orte”

"Il Comune farà la sua parte, a cominciare dal dibattito in Prefettura di Viterbo, dove mi recherò personalmente"

“Accogliamo con grande favore le notizie odierne sullo stato di avanzamento della Civitavecchia-Orte. La data del 2029, indicata oggi dall’assessore regionale Rinaldi per il completamento dell’opera, è un traguardo ambizioso ma che possiamo tagliare, se remeremo tutti nella stessa direzione. Il Comune farà la sua parte, a cominciare dal dibattito in Prefettura di Viterbo, dove mi recherò personalmente: la strada del dialogo tra territori e istituzioni è quella giusta, siamo sicuri del fatto che il Governo farà il massimo per inserire l’opera nell’accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e l’Anas”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.