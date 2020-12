Tedesco: “Augello chi? Ecco da dove sono partite le ingerenze verso il Pincio”

“È forse l’ex assessore regionale, ex sottosegretario, ex senatore, ex An, ex Pdl, ex NCD di Angelino Alfano, ex “Grandi autonomie locali”, ex Energie per l’Italia ed attuale semplice iscritto a Fratelli d’Italia che si interessa tanto delle vicende politiche civitavecchiesi? Cui prodest?, verrebbe da chiedersi, ma soprattutto come mai dà questa lettura molto da “insider” di ciò che avviene ed è avvenuto in città? Excusatio non petita, (sempre per citare la saggezza dei nostri antenati), se ingerenze nei confronti di questa amministrazione ci sono state, ora è chiaro a tutti da chi sono partite, così come è chiaro che sono state rispedite al mittente con determinazione e fermezza. Nei prossimi giorni, dopo aver affrontato alcune urgenze amministrative che sto personalmente seguendo, spiegherò pubblicamente ai civitavecchiesi come stanno effettivamente le cose. Ora andiamo avanti per la buona amministrazione della nostra città. Stay tuned!, come dicono (stavolta) gli inglesi”. Questo quanto scrive il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.