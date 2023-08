Tedesco aspetta il tavolo regionale per la sua ricandidatura, lo insidiano Poletti, De Sio e Grasso

Ultimi giorni di quiete prima della “tempesta” autunnale, quella che aprirà le danze sul toto-nomi per le candidature a sindaco. Mentre nel centrosinistra regna un silenzio assordante, sul versante opposto c’è invece traffico come negli orari di punta. Il sindaco Ernesto Tedesco vuole ricandidarsi, soprattutto dopo la “benedizione” del suo “capitano”, il vice premier Matteo Salvini. Non sarà una partita facile però, perché in Fratelli d’Italia in tanti storcono il naso, solo per usare un eufemismo. I meloniani locali, forti del consenso, vogliono imporre il candidato alla coalizione e a settembre inizierà un tavolo regionale per cominciare a parlare delle comunali. Intanto nel centrodestra e nelle sue “vicinanze” si sgomita. Ci prova l’ex sindaco Alessio De Sio, ma anche il generale della Guardia di Finanza Paolo Poletti. Senza dimenticare il giornalista ed ex vice sindaco Massimiliano Grasso.