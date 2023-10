Tedesco all’Anci incontra Salvini: “Parlato di scuola e ambiente marino con Costa Crociere”

“Giornate di intenso lavoro a Genova per la 40° assemblea Anci. Ieri l’apertura dei lavori con la relazione del presidente dei sindaci Decaro, con il Presidente Mattarella in presenza e il premier Meloni in collegamento. Oggi proficua mattinata col Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ora a parlare di scuola e progetti per la difesa dell’ambiente marino con l’amministratore delegato Mario Zanetti e il direttore P.R. Eric Gerritsen di Costa Crociere spa”. Lo dichiara il sindaco Ernesto Tedesco.