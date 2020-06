Tedesco alla prova del bilancio. Debutto per gli assessori Roscioni, Galizia e il neo consigliere Palumbo

Oggi ci sarà l’esordio in Giunta dei nuovi assessori, Leonardo Roscioni e Simona Galizia, ma anche la surroga del nuovo consigliere comunale Vincenzo Palumbo, primo dei non eletti, il quale subentra alla stessa Galizia. La meloniana a sua volta lascia la guida del partito a Roberta Morbidelli, nuovo capogruppo di FdI. Bilancio che verrà illustrato dall'assessore Emanuela Di Paolo, forse al passo d'addio

Si terrà questa mattina il consiglio comunale sul bilancio di previsione. Da approvare il documento per il prossimo triennio, 2019-2021. Oggi ci sarà l’esordio in Giunta dei nuovi assessori, Leonardo Roscioni e Simona Galizia, ma anche la surroga del nuovo consigliere comunale Vincenzo Palumbo, primo dei non eletti, il quale subentra alla stessa Galizia. La meloniana a sua volta lascia la guida del partito a Roberta Morbidelli, nuovo capogruppo di FdI. Bilancio che verrà illustrato dall’assessore Emanuela Di Paolo, forse al passo d’addio. Al suo posto dovrebbe entrare un nuovo assessore, un profilo al femminile in quota Forza Italia. Il settore della finanza dovrebbe passare al vice sindaco Massimiliano Grasso, che a sua volta lascerebbe il porto al capogruppo della Lega Antonio Giammusso. Alessandra Riccetti invece dai servizi sociali si trasferirà al commercio, delega rimasta senza padrone dopo l’addio della Pescatori e prenderà pure trasporti e turismo.