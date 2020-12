Tedesco a pranzo con i big, braccio di ferro ad oltranza con Fratelli d’Italia

Incontro in un ristorante del Ghetto con i parlamentari Claudio Durigon per la Lega, Alessandro Battilocchio per Forza Italia e Marco Silvestroni per Fratelli d’Italia

Un pranzo in un ristorante del Ghetto, ma la fumata bianca tarda ad arrivare. L’assessore per completare la Giunta ancora non c’è, nonostante l’incontro di oggi fra il sindaco Ernesto Tedesco e i parlamentari Claudio Durigon per la Lega, Alessandro Battilocchio per Forza Italia e Marco Silvestroni per Fratelli d’Italia. I quali hanno sentito la necessità di fare un blitz a Civitavecchia per provare a trovare una sintesi. Il riassunto del meeting è presto fatto: il salviniano e il forzista sono stati abbastanza defilati, più nella posizione della mediazione. Il confronto invece si è registrato fra Tedesco e Silvestroni, con il secondo che ha fatto una semplice richiesta: due assessori da inserire in Giunta. Dopo il pranzo convocazione dei capigruppo della coalizione (tranne Fratelli d’Italia) al Pincio e indicazione apparentemente definitiva, ai meloniani spetterebbe un solo posto in Giunta. Da capire quanto tempo ci sarà ancora a disposizione di tutti per chiudere la partita. Restano tutt’ora in ballo i nomi alternativi rispetto ad un recupero di almeno un profilo di FdI, sono quelli dell’avvocato Valentina Flacchi, dell’ex city manager del Comune Stefano D’Angelo, del legale Daniele Barbieri, e dell’imprenditore Ivano Iacomelli.