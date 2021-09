Tavolo radioterapia, Matranga: “Serve progetto sostenibile”. Sarracco: “Andiamo avanti insieme, in sinergia”

Nuovi passi in avanti al tavolo della radioterapia voluto fortemente dalla Fondazione Cariv.

Presso il teatro di piazza Verdi questa mattina si sono riuniti i massimi vertici istituzionali del territorio per analizzare i passi avanti fatti. “Sono molto contenta di come stanno andando le cose. Con la dottoressa Matranga e con i Sindaci e onorevoli abbiamo una comunione di intenti che sta facendo strada” ha dichiarato Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv. Il direttore generale della Asl Cristina Matranga ha spiegato l’iter: “Dopo l’atto del consiglio regionale, dobbiamo adesso presentare un progetto valido alla giunta regionale ed in particolare all’assessore D’Amato. Io sono per una medicina di prossimità seria che sia in grado di dare risposte ai cittadini. Dobbiamo pertanto predisporre un progetto valido che sia sostenibile sia in termini economici che in termini di personale. Un progetto realizzabile. Abbiamo intrapreso una strada che potrà darci risultati ottimali nel medio periodo”. Il tavolo presieduto da Monsignor Ruzza ha visto gli interventi del deputato Battilocchio e dei consiglieri regionali De Paolis, Porrello e Tidei che hanno sottolineato i lavori, le mozioni e interrogazioni predisposte negli anni sul tema ai diversi governi. Presenti al tavolo anche gli esponenti dell’Adamo che hanno accolto con favore l’inizio della fase progettuale ma hanno al contempo illustrato i problemi relativi all’immediato: “Urgono mezzi e volontari per trasportare i malati negli ospedali di Viterbo e Roma”. “Il Comune sta seguendo con l’attenzione dovuta un tema delicato e sul quale è necessario l’impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Forte di un preciso impegno del consiglio comunale, continueremo quindi a lavorare affinché questa richiesta del territorio venga finalmente accolta” ha dichiarato il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.