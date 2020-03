Tavolo della solidarietà, donati 10 mila euro

“La presenza al tavolo della Asl ha subito velocizzato le operazioni” ha spiegato la presidente Gabriella Sarracco. Il tavolo della solidarietà che vede tra gli attori i comuni del territorio, la Fondazione, la Asl, i club e le associazioni locali si sono subito attivate dopo l’invito alle donazioni. “Questo è il momento di stringere i denti e lavorare tutti insieme. Siamo una comunità che sa unirsi al momento del bisogno. Abbiamo già versato 10’000 euro raccolti alla Asl per contribuire all’acquisto delle mascherine e altri ne stiamo raccogliendo cercando di perseguire in maniera attenta i dettati della Asl. Abbiamo inoltre rapporti diretti con il reparto di terapia intensiva per rispondere alle esigenze più urgenti”. “Semplici cittadini, club e associazioni del territorio già hanno messo in moto la loro macchina organizzativa e tanti stanno facendo la loro parte” ha dichiarato la presidente Sarracco. Una delle primissime azioni è stata quella di intervenire a favore delle carceri di Civitavecchia. “Il direttore Quintavalle e la direttrice Bravetti ci hanno spiegato alcune problematiche relative al carcere. Siamo subito intervenuti con i nostri fondi per le igienizzazioni, i kit necessari, prodotti per la pulizia personale e contributi economici per le comunicazioni tra detenuti e famigliari, non essendo possibili gli incontri”.