“Tarquinia tra arte, gusto, cultura e tradizioni”

Un viaggio tra arte, gusto, cultura e tradizioni. Dalla collaborazione tra la guida turistica Claudia Moroni e Impero Bar nascono due percorsi nel cuore di Tarquinia, che uniscono la bellezza del centro storico alle delizie del palato. Si parte il 23 marzo, alle 15, per visitare la chiesa di San Giuseppe, la casa natale di Santa Lucia Filippini e il convento di San Francesco, percorrendo le vie di un quartiere meno conosciuto ai turisti ma che sta a cuore ai tarquiniesi. “La piccola e nascosta chiesa di San Giuseppe – spiega Claudia Moroni – “protegge” la statua lignea del Cristo Risorto, che viene portata in processione nel giorno di Pasqua, per la festa più importante della nostra città. Al termine della visita faremo tappa all’Impero Bar per una merenda con maritozzo e caffè”. Il 6 aprile, alle 10, il percorso si snoderà tra i vicoli e le piazze medievali dei terzieri del Poggio e di Valle, custodi di alte torri, antichi palazzi e austere chiese. “Sono le due zone in cui si è sviluppato il primo nucleo abitativo di Tarquinia – spiega Claudia Moroni -. Qui troviamo alcuni dei monumenti più significativi come la chiesa di Santa Maria in Castello, l’archivio storico comunale, palazzo dei Priori, sede della Stas, e alcuni dei vicoli più caratteristici, quali via degli Archi e via dell’Archetto. Prima della visita faremo una colazione energetica a base di caffè, pane e del buon cioccolato”. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il 347 6920574 o scrivere a claumor@hotmail.it.