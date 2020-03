Tarquinia: Tolleranza zero, 700 controlli giornalieri, 20 denunciati per false attestazioni

L’obiettivo è quello di tener a casa il maggior numero di persone. Forze dell’ordine impegnate a far rispettare le regole del Decreto Sicurezza Antivirus. Almeno 20 le persone denunciate per false attestazioni. Annunciato per tutta la settimana l’aumento dei controlli. La giornata di ieri ha dato inoltre i segnali peggiori, facendo registrare 8 nuovi casi di contagio da Covid-19 nella Tuscia dove il picco è previsto tra questa e la prossima settimana. La conta totale fa registrare su tutto il territorio provinciale, a oggi, 37 contagiati. Quindi la raccomandazione è sempre la stessa; restare a casa. Potrà uscire solo chi deve recarsi al lavoro e a fare la spesa, sempre con autocertificazione degli spostamenti effettuati. Fare la spesa non significa andare nell’attività a noi più congeniale, magari a chilometri di distanza, ma recarsi nei negozi e punti della grande distribuzioni prossimi alla residenza o domicilio. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650 cp (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica. In questo caso le pene possono venire ampliate, in riferimento all’articolo 452 del codice penale, fino alla reclusione da 3 a 12 anni.