Tarquinia, stretta sui proprietari di cani e più controlli nei parchi

Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue e si intensifica l’attività della Polizia Locale di Tarquinia per garantire il rispetto delle regole sulla conduzione degli animali e il decoro degli spazi pubblici. Sono stati rafforzati i controlli sui proprietari di cani, con particolare attenzione all’obbligo del guinzaglio, alla raccolta delle deiezioni e, più in generale, alla corretta custodia e gestione degli animali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. Nel corso di questa settimana, gli agenti hanno individuato in tempi brevi il proprietario di un cane che aveva lasciato le deiezioni in un’area pedonale del centro storico. Il responsabile è stato convocato e sanzionato con 100 euro, come previsto dal regolamento comunale.

L’episodio rientra in un’attività di vigilanza più ampia che ha già portato a diverse sanzioni per violazioni relative alla conduzione e alla custodia degli animali. I controlli riguardano, oltre alla mancata raccolta delle deiezioni, la conduzione senza guinzaglio, la mancata identificazione o microchippatura quando prevista e l’assenza di adeguata custodia dell’animale. Parallelamente, è stata intensificata la presenza della Polizia Locale nei parchi cittadini e nelle aree verdi, attraverso servizi a piedi e lo stazionamento degli agenti nei luoghi più frequentati, in particolare da bambini e anziani. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, tutelare il decoro urbano e favorire una corretta fruizione degli spazi pubblici. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane in tutto il centro abitato. Comune di Tarquinia.