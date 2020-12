Tarquinia: Sosta gratuita e sospensione della circolazione al corso per le festività

“Considerato che nel periodo natalizio la popolazione Tarquiniese si riverserà sulle vie cittadine per

svolgere varie attività (acquisti, passeggio, ristorazione, ecc.);

Abbiamo ritenuto opportuno intervenire in qualsiasi forma per conciliare un auspicato ritorno economico alle attività commerciali, la fruizione delle vie cittadine addobbate ed animate e la sicurezza dei pedoni;

Al fine di tutelare prevalentemente la fruibilità pedonale del centro storico e tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute ambientale, sul patrimonio architettonico e culturale della Città, è necessario apportare al riguardo opportune modificazioni alla vigente disciplina della circolazione negli ambiti viari interessati, nonché agevolare l’utenza disponendo la gratuità in alcuni giorni della settimana dei parcheggi su stalli a pagamento e la sospensione temporanea della circolazione su corso Vittorio Emanuele.

Attivazione del divieto di accesso da“Varco Barriera S.Giusto”e la sospensione della circolazione veicolare e della sosta su Corso Vittorio Emanuele come sotto riportato:

12/12/2020, 19/12/2020, 31/12/2020, 02/01/2021 e 05/01/2021: dalle ore 16,00 alle ore 20,00

13/12/2020, 20/12/2020, 24/12/2020, 27/12/2020, 03/01/2021: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00

La sosta gratuita dalle ore 08,00 alle ore 20,00 durante le sopra menzionate giornate sugli stalli a pagamento dei parcheggi “Barriera S. Giusto” e “Bruschi Falgari” (scuole elementari).”