Tarquinia, presentata la stagione 2026-2027 al Rossella Falk

Riceviamo e pubblichiamo. Sette appuntamenti tra grandi classici, teatro contemporaneo, commedia, storie di impegno civile e riletture originali della tradizione, con interpreti affermati e produzioni capaci di attraversare epoche, linguaggi e temi di forte attualità, cui si aggiungono tre spettacoli pensati per i più piccoli: È il nuovo cartellone del Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia per la stagione teatrale 2026-2027, che accompagnerà il pubblico da novembre ad aprile. Il Comune di Tarquinia e ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, propongono una stagione che porta sul palco del Rossella Falk artisti e interpreti di primo piano, da Ettore Bassi a Iaia Forte, da Paola Quattrini ad Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella, fino a Chiara Francini, Alessandro Benvenuti e Ariele Vincenti.

Ad aprire la stagione, domenica 22 novembre alle ore 18, sarà “Stand Up for Giuda”, con Ettore Bassi, per la regia di Leonardo Petrillo e la produzione del Teatro Stabile di Palermo. Il monologo dà voce a uno dei personaggi più controversi della tradizione cristiana, Giuda Iscariota, che torna sulla scena per raccontare la propria verità, interrogando il pubblico sul confine tra tradimento, colpa e destino. Lunedì 7 dicembre alle ore 21.00 sarà la volta de “Il viale del tramonto”, con Iaia Forte, Massimo Verdastro e Giovanni Onorato, per la regia e le scene di Claudia Sorace e la produzione è firmata Argot Produzioni, in coproduzione con INDEX, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello e Solares Fondazione delle Arti. Tra atmosfere oniriche e continui passaggi tra presente e passato, lo spettacolo riflette sul mestiere dell’attore, sul senso del fare teatro e sulla paura dell’oblio, personale e collettivo. Sabato 9 gennaio alle ore 18.00 andrà in scena “Ecuba” di Euripide, con Paola Quattrini e Sebastiano Colla, Gipeto e Giorgia Guerra, per la regia di Livio Galassi e la produzione dell’Associazione culturale Teatroper. La tragedia della regina di Troia, privata della patria e dei propri affetti, diventa un racconta il dolore di una madre che, dopo la perdita dei figli, si abbandona alla vendetta. L’attrice Paola Quattrini dà così corpo a una figura femminile di straordinaria intensità.

Domenica 21 febbraio alle ore 18.00 sarà in scena “Basta poco”, scritto e interpretato da Antonio Cornacchione e con Pino Quartullo e Alessandra Faiella, per la regia di Marco Rampoldi e la produzione CMC Nidodiragno/Rara Produzione. Protagonista è Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento che viene sfrattato e il suo alloggio viene assegnato a una famiglia di origine rom, ritrovandosi al centro conflitto sociale e ideologico. Ne nasce una farsa divertente e graffiante, politicamente scorretta, che mette in luce pregiudizi e manipolazioni politiche. Domenica 7 marzo alle ore 18.00, Chiara Francini e Alessandro Federico saranno protagonisti di “Coppia aperta quasi spalancata”, celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Alessandro Tedeschi. Al centro la vicenda di Antonia, protagonista dello spettacolo, che accetta una relazione aperta pur di restare accanto al marito. Tra comicità e amarezza, lo spettacolo diventa una riflessione ironica e amara sulle contraddizioni della vita di coppia, le convenzioni e la reciprocità nei rapporti e confermando la forza e l’attualità di uno dei testi più popolari del teatro italiano. Sabato 20 marzo alle ore 18.00 sarà la volta di “Bartali all’inferno”, scritto da Sergio Pierattini, con Alessandro Benvenuti, Massimo Reale e Camilla Diana, per la regia di Manuela Mandracchia e la produzione Compagnia Orsini. Ispirato alla vicenda di Gino Bartali, campione del ciclismo durante la Seconda guerra mondiale, lo spettacolo racconta il suo impegno clandestino per aiutare le famiglie ebree in fuga, trasportando documenti falsi. Un confronto drammatico tra la violenza del potere e il coraggio di chi sceglie di salvare vite.

A chiudere la stagione, sabato 3 aprile alle ore 18.00, sarà “Marcinelle, storia di minatori”, di e con Ariele Vincenti, insieme a Francesco Cassibba, Sarah Nicolucci, Giacomo Rasetti e Vincenzo Tosetto. Attraverso le vicende di quattro uomini emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore, lo spettacolo restituisce la memoria del duro lavoro nelle miniere e della tragedia di Marcinelle dando voce al sacrificio dei lavoratori e al valore della memoria collettiva.

STAGIONE DI TEATRO RAGAZZI 2026-2027

Il Teatro Comunale Rossella Falk propone anche tre appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, tra fiabe, teatro di figura e comicità visuale. Sabato 12 dicembre alle ore 17.00, la compagnia Teatrodelleapparizioni presenta “Alice! È tardi”, con la regia di Fabrizio Pallara. Attraverso pupazzi e burattini, il viaggio di Alice diventa un invito a riscoprire il valore del tempo, dell’immaginazione e del presente. Domenica 24 gennaio alle ore 17.00 andrà in scena “La regina delle nevi”, della Fondazione Culturasi, con la regia di Marco Conti e Flavia Giovannelli. Lo spettacolo riprende la fiaba di Hans Christian Andersen e racconta il viaggio di Gerda per salvare l’amico Kai, in una storia che intreccia avventura, amicizia e crescita.

Sabato 13 febbraio alle ore 17.00, Paolo Nani sarà protagonista di “Jekyll on Ice” con la regia Frede Gulbrandsen e Valentino Dragano, spettacolo di comicità visuale che tra musica, palloncini, gelati e gag surreali, coinvolge il pubblico in un’avventura all’insegna del gioco e della fantasia. La stagione 2026-2027 conferma così il Teatro Comunale Rossella Falk come uno spazio di incontro e partecipazione per la comunità di Tarquinia, con una proposta che intreccia grandi interpreti, drammaturgia classica e contemporanea, comicità e memoria. Un cartellone capace di parlare a spettatori di età e sensibilità diverse attraverso la forza dello spettacolo dal vivo. Comune di Tarquinia.