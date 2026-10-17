Tarquinia, l’Università Agraria vende la legna ai residenti ed effettua la consegna a casa

Il presidente Alberto Riglietti e il Consigliere delegato Gianluca Pascucci comunicano che prosegue la vendita riservata agli utenti con il nuovo modello anche a domicilio

L’Università Agraria di Tarquinia comunica che prosegue la vendita della legna da ardere, riservata agli utenti, con il nuovo modello con il taglio da camino e da stufa consegnata direttamente a domicilio. “Ogni residente nel Comune di Tarquinia – dicono il Presidente Riglietti e il Consigliere Pascucci – potrà acquistare la legna da ardere che proviene dalla sezione boschiva della Roccaccia”.

Il prezzo di vendita della legna secca, esclusivamente consegnata a domicilio, Iva compresa, è fissato a 16 euro al quintale. Gli utenti interessati all’acquisto devono recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP sito in Via G. Garibaldi n. 17 – piano terra – dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 12,30.

L’ufficio URP provvederà a emettere fattura che sarà trasmessa alla Ditta per il servizio di consegna della legna a domicilio. “Rispetto agli anni precedenti – concludono Riglietti e Pascucci – tutti potranno usufruire della legna tagliata in Località Roccaccia, anche quelli che non hanno un mezzo adeguato al trasporto.” Agraria.