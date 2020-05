Tarquinia Lido riparte: primo week-end di aperture

Tarquinia Lido riparte: primo week-end di apertura di bar e ristoranti baciato dal sole.

Anche le attività del lido di Tarquinia hanno finalmente rialzato le serrande dei propri locali e iniziato ad accogliere i primi clienti, tutto nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid.

Un lento ritorno alla normalità che sembra essere stato apprezzato da tanti. Complice anche un weekend di sole in molti si sono recati presso la rinomata località balneare; chi per un pranzo in riva al mare a base di pesce, chi per un caffè in veranda, chi per passeggiare a piedi o in bici, chi per un aperitivo al tramonto.

Bene anche la ripresa degli sport acquatici già consentita da alcuni giorni. Questo fine settimana grazie alle condizioni favorevoli molto gettonato è stato il kitesurf particolarmente in voga sulle coste etrusche.

Bisogna invece attendere venerdì per la ripresa dei servizi in spiaggia.

Chiudiamo con una bella notizia. Mai come ora, negli ultimi anni, l’acqua del mare di Tarquinia è apparsa così limpida e chiara.

Un rilevante miglioramento delle condizioni generali degli habitat naturali è emerso dai numerosi rilevamenti.

La diminuzione delle attività industriali e delle persone presenti nella zona, sulla spiagge e nei porti, a causa del lockdown, sembra aver determinato un netto miglioramento.

Manuel Catini