Tarquinia: la fase 2 di Giulivi

Firmata ieri dal Sindaco Giulivi l’ordinanza di revoca delle limitazioni d’accesso apposte ormai quasi un mese e mezzo fa. Prevista la riapertura dei parchi ma senza accesso ai giochi. Si potrà andare di nuovo al Lido per fare sport sia a piedi che in bici, ma dovrà essere attività individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti sempre nel rispetto della distanza di sicurezza (ma con divieto di svolgere attività ludiche o ricreative all’aperto). Riapertura al transito veicolare e pedonale anche degli ingressi ai comprensori di Sant’Agostino, San Giorgio, Strada Mandrione delle Saline, Marina Velka Pian di Spille e Voltone, Località Spinicci. Possibilità di praticare sport acquatici e pesca sull’arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante (stante il rispetto delle distanze e con operazioni di preparazione che dovranno avvenire al di fuori dell’arenile).

“Siamo pronti per la fase 2 – ha detto Giulivi durante un nuovo video messaggio – e oggi possiamo dire che i cittadini sono all’altezza di affrontare questa nuova situazione. Si sono comportati bene nella fase 1. Nel frattempo, stiamo cercando di far pervenire a tutti le mascherine e penso che in settimana riusciremo a distribuirle. Riapertura anche dei parchi, ma per adesso i bambini non potranno fruire della parte ludica. Riapriremo quindi anche le aeree per cani”.

“Il nuovo piano del traffico – continua il sindaco – permetterà ai locali del centro storico di estendere la loro area per mantenere le distanze necessarie senza costi aggiuntivi. La tassa per l’occupazione del suolo pubblico sarà ridotta al minimo”.

L’ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte del 4 maggio 2020 e ricorda che resteranno in vigore le misure restrittive e di controllo specificate dal decreto governativo.