Tarquinia in lutto per la scomparsa dell’ Assessore Ada Iacobini

Tarquinia piange la scomparsa di Ada Iacobini, 64 anni, assessore all’istruzione e servizi sociali del Comune di Tarquinia, stimata insegnante delle scuole superiori.

Da tempo combatteva contro un brutto male che l’ha sopraffatta.

“Esprimo a nome mio personale, dell’amministrazione tutta e dell’intera Città di Tarquinia il più sincero cordoglio, umano ed istituzionale, per la scomparsa dell’Assessore Ada Iacobini.” – Le parole di cordoglio del Sindaco Alessandro Giulivi – “La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso; quando si tratta di una persona cara con cui hai percorso un lungo tratto di strada assieme il dolore diventa ancor più grande.

L’improvvisa dipartita di Ada è una perdita grave per tutti, per la famiglia, gli amici, per i colleghi di amministrazione, gli avversari politici, per tutti quelli che le hanno voluto bene.

Se ne va un’amica cara, una guida sincera, una persona garbata, competente ed educata.

Amministratore prezioso, appassionato, battagliero.

Un Politico che portava avanti il dialogo e il rispetto, che amava profondamente la nostra Tarquinia e la nostra comunità, al servizio della quale ha rivolto questa ultima parte della sua vita, dedicandosi sempre con generosità, attenzione e impegno.

Donna sensibile e dall’immancabile sostegno che ha dimostrato in ogni occasione.

Il suo impegno, la sua militanza politica, il suo altruismo, la lunga esperienza di insegnante, l’impegno associazionistico e, per ultimo, l’esperienza di assessore a Istruzione e Servizi per le Persone, pur in un momento così particolare e difficile, saranno ricordati da tutti.

Con passione e tenacia aveva sposato la causa del bene comune, sempre nell’interesse della Città e dei tarquiniesi tutti e, con la stessa forza e determinazione con cui portava avanti le battaglie politiche, ha lottato contro la malattia.

Una persona speciale, sempre pronta ad aiutare il prossimo, un punto di riferimento per la città. Una perdita incolmabile che lascia spazio al ricordo di un animo buono e gentile sempre a disposizione della collettività.

La proclamazione del lutto cittadino è un atto dovuto e fortemente voluto per rappresentare il cordoglio dell’intera Città.

Con Ada se ne va un esempio di Bella Politica, quella fatta con la passione, l’entusiasmo e l’amore per la propria terra e la propria gente.

Il nostro pensiero più grande ed il sentimento di vicinanza più doveroso oggi va al marito, ai figli, alla sua bella ed unita famiglia.”