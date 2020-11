Tarquinia, il Sindaco Giulivi negativo al tampone di fine isolamento

“Pur non avendo mai smesso di lavorare anche da casa in vista di una serie di complesse scadenze che l’Amministrazione deve affrontare in questi giorni, il primo cittadino, guarito dal Covid-19 potrà dunque ritornare a lavorare e dedicarsi all’attività amministrativa del comune anche in presenza.

Per fortuna quello del Sindaco si è rivelato un caso isolato, che non ha prodotto un focolaio in Comune, infatti i tamponi eseguiti sui collaboratori a contatto con lui sono risultati tutti negativi.

Il Sindaco con questa nota intende inoltre rimarcare l’importanza di seguire le regole per evitare il diffondersi dei contagi.

« Questa malattia sta mettendo a dura prova tutti, dobbiamo avere pazienza e collaborare – dichiara il Primo Cittadino – per riuscire a superare prima possibile questo periodo. Da domani tornerò in comune e riprenderò l’attività lavorativa. Continueremo a lavorare intensamente per essere vicina alla cittadinanza e mettere in campo tutto ciò che è necessario per fronteggiare l’emergenza ». A dichiararlo in una nota il Comune di Tarquinia sui propri canali social