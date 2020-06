Tarquinia: il Gruppo Scout realizza la sua infiorata nonostante la particolarità del momento.

Comunque vada, noi dureremo un giorno in più. E’ questo il titolo della piccola infiorata realizzata dagli scout per il Corpus Domini

Tarquinia e la giornata particolare del Corpus Domini; anche se in forma ridotta per via dell’emergenza Covid 19 ancora in atto in tanti hanno potuto ammirare il quadro di fiori realizzato dal Gruppo Scout all’ingresso del Duomo che, nonostante tutto, non ha voluto far mancare la sua opera.

“Comunque vada, noi dureremo un giorno in più. E’ questo il titolo della nostra piccola infiorata in questo strano anno scout – scrivono sulla loro pagina Facebook gli scout – ma non è strano né privo di significato il titolo, che per chi conosce le radici storiche dello Scautismo Italiano rappresenta il manifesto della resistenza dei nostri valori, resistere a chi vuole impedirci di vivere insieme secondo la nostra legge, che è legge di libertà, lealtà e fraternità. Abbiamo trascorso un anno particolare, difficile, – continua il post – ogni giorno rivela un’ insidia, una preoccupazione ma nonostante tutto abbiamo sempre dato il massimo per fare DEL NOSTRO MEGLIO, per essere presenti con le maniche rimboccate là dove poteva il nostro silenzioso SERVIZIO essere d’aiuto e di supporto.

Dai più piccoli ai più grandi, SEMPRE PRONTI, abbiamo risposto ECCOMI.

Un pensiero più ampio a proposito di servizio ed in questo particolare momento va alla politica, a chi la fa, citando una frase che mi è rimasta impressa nella memoria dopo averla ascoltata, “Politica, non è un mestiere, è un servizio. Ma nel senso di servire, non di servirsi o circondarsi di servi”.