Tarquinia: il 7 e 8 Agosto torna Tra i Rami dell’Arte

Tra i Rami dell’Arte giunge alla VI edizione. Il 7, 8 e 9 agosto si conferma il consueto appuntamento estivo a Tarquinia, presso il Parco Felice De Sanctis, un giardino privato di incredibile bellezza che ospita ogni anno la manifestazione. Venerdì 7 alle ore 18 al via il taglio del nastro. Un evento che edizione dopo edizione raccoglie grande e crescente consenso da parte del pubblico. Scultura, pittura, fotografia, queste le sezioni in cui circa 70 artisti, tra numerosi professionisti e appassionati amatoriali, espongono le proprie opere in percorsi immersi nel verde della grande villa appena sotto il centro storico di Tarquinia. La rassegna diventa una passeggiata nel suggestivo scenario di un immenso giardino che si estende in tutta la sua bellezza sotto la Chiesa di Santa Maria in Castello affacciandosi da un lato verso il mare, offrendo la vista sul Monte Argentario e dall’altro verso la valle del Fiume Marta, in direzione Tuscania. Tre serate in cui espressione artistica, musica di qualità ed emozioni si fondono in un risultato di successo testimoniato dalle precedenti edizioni. Anche questa sesta si presenta con un nutrito gruppo di artisti che operano a livello sia locale che internazionale. Numerosi i professionisti di Tarquinia come Massimo Luccioli, Patrizio Zanazzo, Stefano Todini, Angelo Degli Effetti, Domenico Narduzzi, Giovanni Calandrini, Marcello Silvestri, Massimo Bordo, Fabrizio Berti solo per citarne alcuni tra i molti. Anche quest’anno il percorso, strutturato in modo differente rispetto al passato, sarà animato da diverse installazioni temporanee che i visitatori potranno ammirare sotto le fronde degli alberi mentre lungo i sentieri che circondano un piccolo stagno, lo sguardo più attento potrà scorgere le sculture permanenti di numerosi animali nascosti nel verde…Sarà possibile apprezzare in uno spazio appositamente dedicato il lavoro degli iperrealisti, nonché approfittare di una performance di disegno dal vivo per comprenderne la tecnica.

La mostra privata, patrocinata dal Comune di Tarquinia, sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 18,00 fino alla mezzanotte, anticipando di un’ora l’orario solito di ingresso per garantire al pubblico più tempo per accedere, nell’ottica di favorire il distanziamento anti Covid. Con un biglietto di ingresso di 5 Euro senza prenotazione, acquistabile direttamente al Parco, Tra i Rami dell’Arte offre ai visitatori la visita del giardino di oltre 10.000 mq , il percorso espositivo e una consumazione di benvenuto presso un punto degustazione. Per questa edizione viene allestito all’interno del Parco un altro punto ristoro, in cui sarà possibile acquistare una seconda consumazione di vini e prosecco locali per far conoscere al pubblico i prodotti vitivinicoli del territorio. Tra i Rami dell’arte si può visitare in diversi momenti: nel tardo pomeriggio, quando la luce ancora permette di godere dei panorami mozzafiato attendendo il tramonto che colora l’ambiente, rilassandosi nel verde per poi andare a cena in uno dei tanti ristoranti della città, oppure optando per la visita in notturna, magari dopo un’apericena nel vicino centro storico, scendendo a piedi verso la villa con il fresco della sera, approfittando della visita per unire alla passeggiata dentro alla mostra, quella per apprezzare le bellezze della città che ospita l’evento. In ultimo non per minore importanza, questa VI edizione presenta al suo pubblico tre serate di musica Jazz di qualità, con la formazione guidata dal maestro Tarquiniese Francesco Pierotti che accompagnerà gli ospiti con un interessante repertorio.