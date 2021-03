Tarquinia il 18 marzo il ricordo delle vittime del Covid

Il Parlamento italiano ha fissato il 18 marzo come Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. La data scelta è il giorno in cui si registrò nel 2020 quasi 3.000 morti.

L’ Amministrazione comunale, dichiara sulla propria pagina Facebook di essere già a lavoro ad un bando pubblico per l’istituzione di un’opera artistica in memoria delle vittime da covid-19 .

“L’opera – dichiara il Sindaco Giulivi – vuole ricordare tutte le vittime di questa terribile epidemia e verrà dedicata in particolar modo a tutti i nostri concittadini defunti, a giorni sarà reso pubblico il bando. Domani verranno messe le bandiere a mezz’asta e anche la città di Tarquinia alle 11.00 osserverà il minuto di silenzio. ”