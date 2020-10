Tarquinia, domani conferenza del consigliere Agraria Sergio Stella

Convocata dal Consigliere dell’Università Agraria Sergio Stella una conferenza stampa per martedì 27 ottobre alle ore 15 presso lo stabilimento balneare “Riva Blues”. A distanza di pochissimi mesi dal suo ingresso in seno al consiglio di amministrazione dell’ente, a seguito delle dimissioni di Roberto Massi, il neo consigliere ha indetto una conferenza per affrontare vari argomenti che riguardano l’Università Agraria. Critiche verso l’amministrazione Borzacchi per la gestione dell’ente e nuove proposte per un rilancio vero della stessa Università Agraria. Non manca quindi che attendere martedì prossimo per ascoltare quanto sarà riferito alla stampa.