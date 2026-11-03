Tarquinia celebra il 4 novembre: invito alla cittadinanza alla cerimonia al Monumento dei Caduti

Riceviamo e pubblichiamo. In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, l’Amministrazione Comunale di Tarquinia invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa che si terrà mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 11.30, presso il Monumento dei Caduti di Piazzale Europa. La ricorrenza, celebrata ogni 4 novembre, ricorda i valori e gli eventi che hanno segnato la storia del Paese, nonché il sacrificio di quanti hanno contribuito a costruire un’Italia unita e libera.

Durante la cerimonia sarà deposta la corona in ricordo dei Caduti. Saranno presenti le Autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni militari e alle istituzioni del territorio. L’Amministrazione ha inoltre invitato le scuole a partecipare con una rappresentanza di studenti: la presenza delle nuove generazioni rappresenta un momento importante di memoria civica e di condivisione dei valori di unità, libertà e pace che la giornata intende ricordare.

La cerimonia si svolgerà in un clima di particolare raccoglimento, nel ricordo dei militari italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo del 29 ottobre scorso in Bosnia-Erzegovina. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, che è invitata a partecipare numerosa in segno di vicinanza alle famiglie dei Caduti e di riconoscenza verso tutte le donne e gli uomini delle Forze armate. Comune di Tarquinia.