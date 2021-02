Tarquinia, autista del 118 stroncato da un malore mentre era in servizio

Il 57enne viterbese, stava soccorrendo una persona in via XX Settembre quando si è accasciato vicino alla sua ambulanza,

Tragedia ieri mattina a Tarquinia. C. A. 57enne viterbese, stava soccorrendo una persona in via XX Settembre quando si è accasciato vicino alla sua ambulanza, stroncato sembra da un infarto. L’ autista è caduto a terra dopo che gli operatori avevano caricato la persona da soccorrere. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Sul luogo anche i carabinieri e i funzionari ASL dell’Ispettorato del Lavoro.