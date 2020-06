Tarquinia: approvato il disciplinare che regola la nuova Ztl

Approvato con delibera di giunta n 109 del 12/06/2020 il disciplinare che regola la nuova viabilità del centro storico di Tarquinia.

Qui potete consultare il testo completo.

Il nuovo disciplinare comprende 3 aree:

la ZTL Centro storico, l’area pedonale h24 di Santa Maria in Castello e l’area pedonale variabile di Corso Vittorio Emanuele dove, in quanto area pedonale, durante l’orario di ZTL attiva, il divieto di transito è esteso anche ai veicoli autorizzati al passaggio all’interno della ZTL.

L’accesso alle zone a traffico limitato sarà consentito secondo la segnaletica ai soli autoveicoli e motoveicoli autorizzati in possesso del contrassegno/pass.

Novità a tale proposito anche per quanto riguarda i pass per gli autorizzati che saranno di otto colori diversi a seconda della tipologia di autorizzazione:

RESIDENTI/AFFITTUARI (ROSSO)

TRASPORTO CONTO TERZI/PROPRIO (ARANCIONE), INSTALLATORI (BIANCO), DIVERSAMENTE ABILI (GIALLO), PROPRIETARI NON RESIDENTI (GRIGIO),

MEDICI (MARRONE), ATTIVITÀ RICETTIVE/RISTORATIVE/AUTOSCUOLE (ROSA), TIPOLOGIE PARTICOLARI (VIOLA)

I contrassegni/pass sono nominativi ed individuali e a ciascun residente o ad avente diritto potrà essere rilasciato un contrassegno/pass al quale può essere associata una sola targa di veicolo e/o motoveicolo di proprietà.

Il rilascio del contrassegno/pass, avverrà a seguito di istanza in bollo e avrà validità di 12 mesi.

Durante gli orari della Z.T.L. attiva i titolari di contrassegno residenti potranno usufruire gratuitamente degli stalli a pagamento dei parcheggi di “Barriera S. Giusto” e “Bruschi Falgari” (scuole elementari) a partire dalle ore 19:00 fino alle ore 08:00 del giorno successivo.

Quando la Z.T.L. NON è ATTIVA (giorni feriali dalle ore 4,00 alle ore 19,00, prefestivi dalle ore 4,00 alle ore 13,00) i varchi risultano spenti e la viabilità consentita ai non autorizzati nelle seguenti vie e piazze:

Via di Porta Tarquinia, Via dell’Orfanotrofio, Via della Ripa, Via di Porta Castello, Via Giuseppe Mazzini, Via Montana, Via di S. Giuseppe, Via dello Statuto, Via Alberata Dante Alighieri, Piazza Giacomo Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, Via Lunga, Via delle Mura, Via Giosuè Carducci, Via XX Settembre, Via Guglielmo Marconi, Via Cesare Battisti, Via Roma, Via Falgari, Via delle Torri, Via del Duomo, Via Giordano Bruno (dall’intersezione con Via del Duomo fino a Piazza S. Stefano), Via dei Granari,Via della Cateratta.

Mentre la viabilità sarà riservata ai soli autorizzati nelle seguenti vie e piazze:

Via di S. Leonardo, Vicolo Breve, Via Menotti Garibaldi, Via Felice Cavallotti, Via della Salute, Via Convalescentorio Quaglia, Via della Caserma, Via Roma (dall’intersezione con Via della Salute all’intersezione con Via Cesare Battisti), Via del Riposo, Via dei Magazzini, Via S. Pancrazio, Via della Pace, Via S. Fortunato, Via S. Giacomo, Vicolo Storto, Vicolo Segreto, Via S. Martino, Via Antica, Via degli Archi, Via dell’Archetto, Via Forno, Via Giordano Bruno (dall’intersezione con Via del Duomo fino all’intersezione con Corso V. Emanuele), Via Giacomo Setaccioli, Via della Sacrestia, Via dei Granari (dall’intersezione con Via della Cateratta fino all’intersezione con Via delle

Torri)

Con la Z.T.L. ATTIVA tutto il centro storico sarà accessibile solamente agli autorizzati (giorni feriali dalle ore 19,00 alle ore 04,00, giorni prefestivi dalle ore 13,00 alle ore 24,00 ed i giorni festivi dalle ore 0,00 alle ore 4,00 del primo giorno feriale) ed in particolare saranno trasformati in aree pedonali (durante l’orario di servizio delle attività ristorative) i seguenti tronchi stradali: Via Felice Cavallotti (dall’intersezione con Piazza G. Matteotti fino all’intersezione con Via dello Statuto)

Vicolo Breve, Via Alberata Dante Alighieri, Via dei Granari (in particolare il tratto di intersezione con via delle Torri), Via Giordano Bruno, Via Giuseppe Mazzini.

Il carico e scarico merci è autorizzato all’interno della Z.T.L. centro storico e nelle aree pedonali con i seguenti orari:

GIORNI FERIALI dalle ore 04:00 alle ore 09:00 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 GIORNI PREFESTIVI dalle ore 04:00 alle ore 09:00.

Il “Disciplinare” entrerà in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo l’emissione

dell’Ordinanza.

Per tutti i dettagli rimandiamo al documento completo.