Tarquinia – Albero caduto sulla strada, intervenuti i volontari AEOPC e i Carabinieri Forestali.

A seguito del maltempo arrivato anche sul litorale, con pioggia e forte vento i volontari AEOPC con i Carabinieri Forestali sono intervenuti per la rimozione di un albero caduto sulla strada della polveriera a Tarquinia. “Le attività – spiega il Presidente AEOPC Alessandro Sacripanti – sono state svolte in tempi rapidi, perché eravamo già pronti per l’allerta meteo in corso. Ci siamo portati sula zona segnalata facendo ritornare alla normalità la situazione. Un ringraziamento ai Carabinieri Forestali per aver garantito la sicurezza stradale nel corso dell’intervento. In questi giorni – continua Sacripanti – siamo stati molto impegnati, su interventi antincendio e anche sul settore della vigilanza zoofila per il ritrovameto di alcuni cani smarriti poi riconsegnati ai proprietari grazie al microchip”. L’Aeopc ricorda che per qualsiasi segnalazione si può contattare il numero verde della Sala operativa regionale 803555.