Riceviamo e pubblichiamo. L’ASD I Butteri della Terra di Maremma, sostenuta dal Comune di Tarquinia e affiancata dall’ASD Butteri del Conte di Ardea, ha conquistato il secondo posto nel Concorso Nazionale di Arte e Spettacolo Equestre FITETREC-ANTE, svoltosi nell’ambito della 128ª edizione di Fieracavalli Verona, evento realizzato dal 5 all’8 novembre 2026. Il riconoscimento, ottenuto tra oltre quindici gruppi concorrenti, premia la qualità artistica, la cura della preparazione e la capacità dell’associazione tarquiniese di raccontare, attraverso il linguaggio equestre, la tradizione buttera e il legame con il territorio di Tarquinia con la cultura rurale della Maremma. Il concorso FITETREC-ANTE valuta, tra gli altri, tecnica, coreografia, drammaturgia, musiche, costumi e bardature, nonché l’armonia tra cavalieri ed equidi.

Una presenza di rilievo a Verona

Durante la manifestazione, l’ASD I Butteri della Terra di Maremma ha preso parte a diverse esibizioni e appuntamenti, tra cui le presentazioni nel padiglione dedicato alle razze italiane A.I.A., gli eventi ospitati nell’area ARSIAL e il Concorso Nazionale di Arte e Spettacolo Equestre FITETREC-ANTE. La partecipazione ha così offerto molteplici occasioni di visibilità al gruppo e alla città di Tarquinia, davanti a un pubblico di appassionati, operatori e protagonisti del mondo equestre. Elemento distintivo della proposta è stato il coinvolgimento di bambine di appena dieci anni nella conduzione a mano di una vacca maremmana e di un puledro, una scelta che ha valorizzato la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze legate alla figura del buttero e al rapporto di cura con gli animali, trasformando l’esibizione in un racconto autentico di identità, memoria e futuro del territorio.

Un risultato che apre a Travagliato 2027

Il secondo posto conseguito a Verona ha consentito all’associazione di ottenere la selezione per il Galà serale della 45ª edizione di Travagliato Cavalli, che si svolgerà dal 29 aprile al 2 maggio 2027. Il regolamento del concorso prevede infatti che al gruppo vincitore sia garantita la partecipazione al Galà di Travagliato Cavalli 2027; il piazzamento dei Butteri della Terra di Maremma rappresenta pertanto un importante riconoscimento e una prestigiosa opportunità di promozione.

Tarquinia protagonista

Il risultato di Verona conferma il valore dell’associazionismo sportivo e culturale locale e l’importanza delle tradizioni rurali come risorsa di identità, coesione sociale e promozione del territorio. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto da I Butteri della Terra di Maremma e ringrazia l’associazione, i suoi giovani protagonisti, le famiglie, i collaboratori e l’ASD Butteri del Conte di Ardea per il impegno profuso. Con lo sguardo già rivolto a Travagliato Cavalli 2027, il Comune di Tarquinia intende accompagnare l’associazione nella costruzione di una presenza ancora più significativa, capace di unire lo spettacolo equestre alla promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni della Maremma, delle produzioni locali e delle eccellenze del territorio. Comune di Tarquinia.