Tarquinia: 2 nuovi mezzi per la polizia locale e una stazione mobile

La Polizia Locale di Tarquinia è stata dotata di nuovi mezzi: 2 Fiat Panda e 1 Fiat Ducato adibito a stazione mobile.

Al suo interno sono presenti 2 postazioni pc portatili collegati con la centrale operativa e le telecamere di controllo, stampante, etilometro, materiale per rilievo di sinistri.

Il nuovo mezzo per le sue caratteristiche potrà essere utilizzato:

– come ufficio mobile da dislocare in giorni ed orari stabiliti nelle zone periferiche della città

– durante gli interventi in occasione di incidenti,

– servizi di prevenzione, vigilanza,

– supporto alle operazioni della protezione civile

– pattugliamenti in orari serali o notturni

L’ amministrazione Giulivi compie un altro passo in avanti verso la sicurezza dei cittadini. Questo quanto dichiarato con una nota dall’ amministrazione Giulivi.