Tarkna 2017 – Real Tarquinia: è il derby che chiude il campionato CSI amatori

Al campo sportivo Liviano Bonelli di Tarquinia oggi pomeriggio, alle ore 17.15, si disputerà il derby casalingo tra le compagini allenate da Mister Emiliano Ferri e Mister Giuliano Giannini. Un campionato che ha visto le due squadre di Tarquinia battersi fino all’ultimo per giocarsi la vittoria del campionato e che si scontreranno quest’oggi in una gara che come sempre saprà divertire ed emozionare il pubblico presente. All’andata a vincere fu il Tarkna 2017 con un secco 4 a 0 e che domani tenterà di mantenere le aspettative anche se di fronte troverà un Real Tarquinia voglioso di riscatto ed una rosa, quella allenata da Giuliano Giannini, che è stata la vera rivelazione di questa stagione. Analizziamo i dati e la marcia delle due squadre in questo breve ma intenso campionato: 25 i punti del Real Tarquinia contro i 24 del Tarkna 2017 che ha però dalla sua parte 33 gol fatti contro i 22 del Real Tarquinia, mentre appaiati e solo 1 gol di scarto separa le due difese in favore dei ragazzi di mister Emiliano Ferri. Sappiamo tutti che il derby è una partita particolare ma siamo andati ad intervistare i due allenatori che all’unisono, oltre complimentarsi a vicenda per i risultati ottenuti, hanno espresso il desiderio che domani a vincere sia il bel gioco e l’amicizia.