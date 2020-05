Tari scontata per Onlus, società sportive e commercianti

La Capigruppo del consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato il nuovo regolamento della Tari con importanti novità per diverse categorie.

Sconti. “Sono molto soddisfatta del lavoro fatto dall’assessore e dalla Capigruppo, siamo riusciti a mandare un messaggio importante abbattendo la spesa del 50% per tutte le Onlus, i centri polivalenti e gli oratori della nostra città, i luoghi di culto e gli impianti comunali dati in gestione ad associazioni sportive” ha dichiarato la presidente del consiglio Emanuela Mari.

Altri sconti. Altre novità riguardano gli sconti per tutte le attività commerciali e industriali che sono rimaste chiuse causa Covid negli ultimi mesi. “Siamo riusciti ad ottenere uno sconto del 15% sia per la parte fissa che per la parte variabile nonostante tutte le criticità del nostro bilancio, attendiamo provvedimenti dal Governo che attueremo immediatamente” ha dichiarato l’assessore al bilancio Emanuela Di Paolo. Altri sconti sono stati previsti per Bed e Breakfast e affittacamere la cui attività, strettamente collegata ai flussi crocieristici, riprenderà sicuramente più lentamente. “Stiamo cercando di alleviare le problematiche delle parti della cittadinanza che hanno sofferto di più la crisi economica dovuta al Covid mantenendo in vita i servizi comunali” hanno dichiarato le due autorità comunali.