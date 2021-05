Tari ridotta per commercianti e albergatori, sconto dell’85% approvato in consiglio comunale

“Andiamo verso una riduzione sia per le utenze domestiche che quelle non domestiche, un alleggerimento realizzato anche grazie alla compensazione dello Stato per il coronavirus. Nello specifico il 4,32% per ciò che riguarda le utenze domestiche e del 4% per le non domestiche”. Così l’assessore al bilancio Norberta Pietroni nel consiglio comunale, tornato in aula Pucci con tanto di plexiglas fra i banchi di maggioranza e opposizione e votazione elettronica sul modello parlamentare. Ma la notizia più significativa è la riduzione per le categorie che più hanno patito la crisi da covid. “Parliamo dei proprietari di bar e ristoranti, gli albergatori, ma anche dei gestori di impianti sportivi, che pagheranno l’85% in meno sulla Tari”, spiega il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari. “Ci potrebbero essere anche delle bollette a costo zero o addirittura a credito – spiega l’assessore Pietroni – il tutto sarà automatico, i cittadini non dovranno fare alcuna richiesta o domanda”.