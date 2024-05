Tari, ecco le scadenze per pagare il tributo in più soluzioni

La prima scadenza della rata è già scaduta, le altre arriveranno nei prossimi mesi. Nell’ultimo consiglio comunale, oltre ad approvare il rendiconto 2023, sono state certificate le nuove scadenze per il tributo Tari. La prima porta la data del 16 aprile 2024, parliamo della possibilità di ottemperare in più acconti. La seconda rata è calendarizzata per il 17 di giugno. Mancano altre due rate, la prima il prossimo 16 ottobre, l’ultima il 16 di dicembre. In alternativa si può pagare in un’unica soluzione entro il 16 ottobre.