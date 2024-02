Tanto spettacolo al Moretti della Marta per il triangolare organizzato dagli Old Rugby Civitavecchia

Nella splendida cornice del Moretti Della Marta, nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, si sono dati battaglia gli OLD del Rugby. I vecchietti dei roster Old Rugby Civitavecchia – Capitolina Rugby- Libera Rugby si sono contesi la palla ovale fino all’ultimo respiro, tanto agonismo e tante battaglie per cercare di portare avanti quella palla dalla forma oblunga.

Dal calcio d’inizio si è visto che sarebbero state partite tirate e le aspettative non hanno deluso, nessuno dei giocatori si è tirato indietro e si è lottato su tutti i palloni. Minuti di puro e vero Rugby Old che ha lasciato tutti soddisfatti.

La giornata è stata bellissima ed ha permesso ai “GIOVANI RAGAZZI” di giocare nel migliore dei modi perchè in palio non solo c’era la voglia di dimostrare che in campo si giocava con rugbisti veri , valorosi ma in ballo c’erano i famosi sfotto alla fine delle partite.

Da sottolineare, la presenza a bordo campo di Mauro della squadra biancorossa, un omone alto, allenatore , ex rugbista, noto al pubblico come Tronca. Un triangolare amichevole organizzato molto bene dal grande rugbista/dirigente Roberto Di Maio.

Al fischio finale tanti abbracci, strette di mano e tantissimi sorrisi sui visi di tutti. Come in ogni torneo Old non esiste una classifica, non ci sono vinti o vincitori ma soltanto squadre che hanno messo in campo la propria passione. Il condimento finale di allegria, sfotto e tanto cibo con il terzo tempo ben riuscito. Rugby Civitavecchia.