Tanti piazzamenti nel nuovo anno 2024 per gli atleti di Mtb Santa Marinella

Gli atleti di Mtb Santa Marinella non hanno perso l’occasione per mettersi subito in luce nelle prime gare di ciclocross del nuovo anno in diversi appuntamenti nel Lazio e in Friuli Venezia Giulia.

A Roma era in programma il Memorial Romano Scotti al Myfly Zone Bike Park: nell’appuntamento coincidente con la finale del Giro delle Regioni Ciclocross e l’ultima prova del Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti, a porsi in evidenza Cristiano Mastropietro sesto tra i master 4, Daniele Bagnoli settimo tra i master 6, Claudio Albanese sesto tra i master 7 e la new entry del roster santamarinellese Giuseppe Calò che ha esordito con un decimo posto tra i master 4.

Per Michele Feltre impegno in Friuli con due gare svolte a cavallo dell’Epifania a Valeriano di Pinzano al Tagliamento: secondo posto tra i master 8 al Memorial Manlio Tonelli e un primo posto tra i master 8 come unico rappresentante della sua categoria al Gran Premio Friuli Venezia Giulia.

Non paghi delle buone performances nelle recenti gare e con piena soddisfazione del presidente Stefano Carnesecchi, gli atleti del team altolaziale sono pronti a farsi valere per il campionato italiano di ciclocross sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana a Cremona, nello scenario di Parco Po, con quattro elementi al via nella giornata di sabato 13 gennaio: Cristiano Mastropietro (M4), Claudio Albanese (M7), Michele Feltre (M8) e il rientrante Gianfranco Mariuzzo tra i master 6, l’ultimo atleta nella storia della Mtb Santa Marinella a regalare un titolo tricolore nel 2019 all’Idroscalo di Milano.