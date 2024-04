“Tante persone per le Giornate del tesseramento di Forza Italia”

Riceviamo e pubblichiamo. Finesettimana promettente per Forza Italia nella solare Santa Marinella. Il 13 e 14 aprile si sono tenute le Giornate del Tesseramento in cui i cittadini hanno avuto l’opportunità di aderire al partito e di confrontarsi sui temi più sentiti. Notevole la partecipazione al banchetto allestito in centro, a conferma del buon andamento in linea col trend nazionale di FI. Presenti l’Ing. Domenico Fiorelli, capogruppo dell’opposizione e membro del coordinamento provinciale FI, Cristina Mudu, Coordinatrice di Azzurro Donna Santa Marinella – Santa Severa. Importante la presenza giovanile con Alex Cosimi, Coordinatore di Forza Italia Giovani Santa Marinella-Santa Severa, e Alessandro Bonifazi, Analista Geopolitico e new entry nel giovanile. La vitalità e l’entusiasmo visti a Santa Marinella sono segnali positivi che riflettono l’energia e il dinamismo che Forza Italia intende portare nelle prossime sfide elettorali europee. Nell’immediato futuro, invece, è prevista l’inaugurazione del circolo FI Santa Marinella – Santa Severa. Forza Italia Santa Marinella.