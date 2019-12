Tanto spavento stamani alle ore 09.30 circa quando i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune di Allumiere, via Mario Fontana, 5 per dissesto.

Un grosso albero era caduto su una casa, all’interno della quale era presente la proprietaria, rimasta illesa ma ovviamente molto spaventata. Danni importanti invece al tetto della struttura. I VVF hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza l’area. Impegnativo il lavoro di rimozione della pianta, a causa dell’enorme mole della stessa. Sul posto presente la polizia locale di Allumiere.

