Tanta partecipazione e commozione per l’ultimo saluto a Claudio Caucci

Si sono svolte ieri pomeriggio le esequie di Claudio Caucci, il giovane 35enne civitavecchiese morto a Bari a causa di un malore improvviso. Caucci era molto conosciuto in città, anche a causa della sua attività lavorativa in un locale del centro, “Vanità maschile”. Sempre sorridente e disponibile con tutto, da qualche tempo si era trasferito in Puglia. I funerali si sono svolti alla chiesa San Francesco di Paola, all’Uliveto. In tanti, amici e conoscenti, lo hanno voluto salutare per l’ultima volta. Grande dolore per i famigliari, la figlia, il padre e il fratello.