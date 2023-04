Tanta partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo. Grande partecipazione ed entusiasmo alla inaugurazione della nuova sede del circolo territoriale di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale ed Azione Studentesca di Civitavecchia “Giorgio Almirante”. Una manifestazione emozionante con la quale abbiamo ribadito l’importanza del circolo, la cui sede , da oggi più ampia, continuerà ad essere un centro di aggregazione ed un punto di riferimento per militanti e simpatizzanti, un luogo in cui ospitare iniziative, incontri, dibattiti, perché la militanza e la partecipazione sono l’essenza del nostro impegno e dove tramandare i simboli, i valori e gli ideali da sempre patrimonio della Destra, che ha in Giorgio Almirante un padre fondatore ed un faro. Proprio per questo abbiamo lanciato la proposta di ricordare questo grande statista anche nella toponomastica cittadina, perchè Giorgio Almirante è stato uno statista ed è patrimonio della intera Nazione e non solo della nostra parte politica, come riconosciuto anche dagli stessi avversari, compresi Nilde Iotti e Carlo Paietta, che da comunisti resero omaggio a Giorgio Almirante partecipando alle esequie dello storico Segretario del Movimento Sociale Italiano. Per noi ha avuto un enorme valore simbolico che ieri Giuliana de’ Medici, segretaria della Fondazione Giorgio Almirante, abbia tagliato il nastro ed inaugurato formalmente la nostra sede. Grazie ai componenti del direttivo ed a tutti i numerosi partecipanti all’evento di ieri. Un ringraziamento particolare ai nostri ospiti ed amici che ci hanno onorato con la loro qualificata partecipazione e presenza ed un plauso ai ragazzi di Gioventù Nazionale ed Azione Studentesca che hanno partecipato numerosi e con indescrivibile entusiasmo. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la nostra comunità militante è viva, forte, coesa, a disposizione della Città e della Nazione, con radici profonde che non gelano mai. Viva Fratelli d’Italia!!! Viva Gioventù Nazionale! Viva Azione Studentesca!. Dal circolo territoriale di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale ed Azione Studentesca di Civitavecchia “Giorgio Almirante.