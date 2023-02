Tanta partecipazione alla fiaccolata per la pace dell’Anpi: “Basta armi”

Il gruppo si è ritrovato alle 18,30 in largo Monsignor d'Ardia, ha percorso Corso Centocelle e ha concluso il corteo in piazzale degli Eroi

Si è svolta ieri sera la fiaccolata per la pace, organizzata dall’Anpi Civitavecchia. Il gruppo si è ritrovato alle 18,30 in largo Monsignor d’Ardia, ha percorso Corso Centocelle e ha concluso il corteo in piazzale degli Eroi. Tanta la partecipazione, fra Comuni, associazioni, partiti e semplici manifestanti. Ecco la lista dei gruppi che hanno preso parte all’evento.

Città Futura

Le Ardite

ARCI

Unione popolare

CGIL, UIL, CISL

Centro sociale Anna Magnani

Forum Lavoratori porto

Compagnia portuale

Rete degli studenti

Consulta delle donne

Partito Democratico

Rifondazione Comunista

Potere al popolo

Movimento Cinque Stelle

Giovani Partito Democratico

Civitavecchia C’è

Forum Ambientalista ODV

Comunità di S. Egidio

Circolo Berlinguer Allumiere

Comune di Santa Marinella

Comune di Allumiere

Comune di Tolfa

Partito Socialista Santa Marinella

Curia vescovile Civitavecchia

Chiesa Ortodossa

Chiesa Battista di via dei bastioni

Polo progressista

Anpi Santa Marinella, Allumiere Tarquinia