Tanta gente per l’ultimo saluto all’ex paracadutista Enzo Mei

Praticamente una folla ha salutato per l’ultima volta Enzo Mei, ex paracadutista della Folgore, morte lo scorso 31 dicembre in un tragico incidente stradale a Santa Marinella, in via Rucellai. I funerali si sono svolti nella cittadina balneare nel pomeriggio, presso la chiesa San Giuseppe. Tantissime persone conoscevano l’84enne, la testimonianza è arrivata proprio oggi, con la chiesa gremita e all’esterno tante altre persone ad attendere il feretro per l’ultimo saluto. Tante le testimonianze durante la messa, da quella di Don Salvatore Rizzo, all’amico Luciano Pranzetti fino alle parole struggenti degli amici e colleghi della Folgore.