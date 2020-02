Tanta As Roma a Santa Severa, un pranzo da bomber al Castello

La location è sempre la stessa, l’Isola del Pescatore, a due passi dal Castello di Santa Severa. I protagonisti sono a tinte giallorosse. Curiosa coincidenza oggi presso il noto ristorante del litorale laziale. Edin Dzeko e Francesco Totti si sono ritrovati nel medesimo posto, ma su tavoli diversi, per pranzare insieme alle rispettive famiglie.

Un momento di svago per il bomber dell’As Roma, alle prese con un momento difficile della squadra, un appuntamento che non è più una sorpresa per l’ex capitano giallorosso, vero e proprio habituè di Santa Severa e del ristorante stesso. Scelta simile per entrambi sugli antipasti, vale a dire un mix di pesce. Fettuccine alla ricciola per il bosniaco e paccheri con gamberi e carciofi per Totti invece per ciò che riguarda primi. I due si sono fermati per scattare qualche selfie e firmare degli autografi con alcuni tifosi e simpatizzanti.