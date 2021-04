Tamponi antigenici Sars CoV2 alla “Calamatta”, tutti negativi gli screening effettuati oggi

Il prossimo appuntamento con l'esecuzione dei Tamponi antigenici Sars CoV2 è fissato per martedì 6 aprile, dalle 08.30 alle 12:30, presso il gazebo allestito in Piazza Calamatta

Tutti negativi i 14 tamponi antigenici Sars CoV2 eseguiti questa mattina presso la farmacia comunale “Calamatta” da parte del personale sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia. I dati raccolti sono stati inoltrati all’autorità sanitaria competente e all’autorità civile per la elaborazione delle statistiche.

Il prossimo appuntamento con l’esecuzione dei Tamponi antigenici Sars CoV2 è fissato per martedì 6 aprile, dalle 08.30 alle 12:30, presso il gazebo allestito in Piazza Calamatta.

Intanto proseguono le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 presso le farmacie comunali “Aurelia”, “Boccelle” e “Calamatta”. E proprio in queste ore la Giunta Regionale del Lazio ha emanato una comunicazione con la quale anticipa che, dalla fine di aprile 2021, anche le Farmacie nel Lazio potranno effettuare le previste vaccinazioni contro il Covid 19. La Civitavecchia Servizi Pubblici srl sta valutando se aderire alla iniziativa che verrà avviata a fine aprile-inizio maggio. Sarà nostra cura fornire, per tempo, le necessarie informazioni agli utenti.