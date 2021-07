Tagli Pfizer, nel Lazio rinvio delle prenotazioni. D’Amato: “Costretti a posticipare”

“I tagli ci saranno, così come ci saranno inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale. Le difficoltà riguardano Pfizer, il vaccino su cui, per le attuali impostazioni, si fa affidamento per l’80%”. E’ l’allarme dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato sul “Corriere della Sera”, sui tagli alle forniture delle dosi che implicherà “un rinvio delle prenotazioni”. “Ci dispiace per lo stop”.