Tafferugli a Nettuno, Caputo colpito da una bottiglia di benzina. Pre-partita rovente

Un pre-partita a dir poco infuocato. E’ quello che si sta consumando a Nettuno, dove oggi si disputa la sfida fra i padroni di casa della Virtus e il Civitavecchia Calcio 1920. A farne le spese sarebbe stato soprattutto il tecnico nerazzurro Paolo Caputo, colpito da una bottiglietta in faccia, pare piena di benzina. Si sapeva di un clima caldo, a causa dei rapporti non proprio idilliaci con alcuni ex ma mai ci si sarebbe immaginato che potessero verificarsi episodi simili. La partita è comunque iniziata.