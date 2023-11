Svolta TeleCivitavecchia, si dimette il vecchio consiglio di amministrazione

Dimissioni firmate dal presidente Rita Busato e dai consiglieri di amministrazione Piero Alessio, segretario del Pd, e Lorenzo Tombolelli. I tre lasciano dopo la rovente assemblea dei soci che ha determinato il caos nella cooperativa. I tre si dicono rammaricati per un “clima profondamente deteriorato”, soprattutto tra i soci lavoratori. “Pensiamo di aver dato un proficuo contributo per fare della televisione un luogo di pluralismo e cultura”, ora facciamo fatica a pensarla diversa, lacerata al suo interno”. “Abbiamo sempre operato senza interessi di sorta”. I tre membri del cda dimissionari affermano che “non è salutare per la cooperativa una conta, risultato di una faida interna. Questo terreno non ci interessa ed è per questo che abbiamo rassegnato le dimissioni. Vigliamo formulare a chi assumerà l’onere di dirigerla, i migliori auguri di buon lavoro. Con l’auspicio che TRC continui ad essere, come in passato, un’eccellenza per l’informazione”.