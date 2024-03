“Superstrada e ferrovia Civitavecchia-Orte: due infrastrutture strategiche per lo sviluppo del nostro territorio”

“L’interporto come strumento per uno sviluppo duplice del territorio, turistico ma anche merceologico”. Lo dichiara per Fratelli d’Italia, Claudio La Camera, che interviene su una tematica legata ad una delle infrastrutture potenzialmente più strategiche di Civitavecchia. “Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale”.

Un principio contenuto nella proposta di legge quadro sugli interporti approvata nei giorni scorsi dall’aula della Camera con 125 voti favorevoli e 79 contrari (3 gli astenuti). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Primo firmatario della proposta di legge è il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli. “Grazie al governo Meloni – commenta La Camera – verrà completata una delle opere pubbliche più attese e fondamentali per la nostra città, mi riferisco alla superstrada Civitavecchia-Orte.

Il completamento di questa infrastruttura rappresenta un centro nevralgico di sviluppo e opportunità, anche e soprattutto in ambito della logistica. Noi di Fratelli d’Italia pensiamo che anche il collegamento ferroviario sia determinante. Collegare Orte attraverso i binari può significare una straordinaria occasione per centrare un duplice obiettivo. Da un lato sotto il profilo turistico, perché Civitavecchia potrebbe diventare, grazie al flusso crocieristico sempre più in crescendo, il Porto della Tuscia e far conoscere a chi viene dalle nostre parti le bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali di cui disponiamo nel nostro comprensorio. Dall’altro, il link con la rete ferroviaria, può migliorare in modo significativo il traffico delle merci container, per uno rilancio davvero complessivo e in tutte le sue forme dello scalo marittimo”.