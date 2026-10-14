SuperEnalotto, a Ladispoli realizzato un “5” da oltre 42 mila euro

Lazio a segno con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 13 ottobre 2026, è stato realizzato un “5” da 42.393,20 euro a Ladispoli, in provincia di Roma, presso il punto vendita “L’angolo Del Caffè” in Via Glasgow, 48.

Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025, nel Lazio, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – si conferma a 2,1 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti. Sul fronte SuperEnalotto, la spesa registrata nella regione nel corso del 2025 ammonta a 4,87 milioni di euro: il dato è molto più basso rispetto all’anno precedente, perché occorre calcolare la vincita – la più alta dell’anno – centrata il 20 marzo a Roma, dove è stato realizzato un “6” da 88,2 milioni di euro.

L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma giovedì 15 ottobre, sale a 40,3 milioni di euro.