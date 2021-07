Super lavoro dei VVF, a fuoco un ettaro di macchia mediterranea. Sfiorate alcune abitazioni

Un incendio di sterpaglie ha visto impegnati i Vigili del fuoco di Civitavecchia nella giornata odierna. Nello specifico è andata a fuoco circa un ettaro di macchia mediterranea in via Andrea Moneta. I Vvf sono giunti sul posto con la 17 A l’auto botte AB17 ed il Ford Ranger in ausilio. Grazie alle provvidenziali operazioni di spegnimento gli uomini della Bonifazi sono riusciti a salvaguardare le abitazioni adiacenti al fronte di fuoco e la prospiciente macchia mediterranea.